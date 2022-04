Garry Mapanzure – Winner (Official Video)

The official video for Garry Mapanzure’s song “Winner”, directed by Mr Shot It (Kreative Studios), mixed and mastered by Trey Obama and produced by Jusa Dementor for Team1love Entertainment.

The song “Winner” is urging people to soldier on through the challenges that life throws at them saying “unowina chete” (you will win eventually).

Those interested in the lyrics, we have them below:

Lyrics:

1st Verse:

Tikavhura magwaro

Nyangwe vatsvene vanga vakaomerwa Pamwe iwe une the Biggest smile ukurwadziwa

Tikavhura magwaro

Nyangwe vatsvene vanga vakaomerwa Pamwe iwe une the Biggest smile ukurwadziwa

Hona

VaIsirari MuEgypita

Adam naEve muGarden

90 Sarah Barren

Jesu kuraswa naJudas

ko Jesu Uyo

Chorus:

Hauzvinzwisise Asi

Zvichanaka chete

Zvinobuda chete

UnoWinner chete

Hauzvinzwisise Asi

Zvichanaka chete

Zvinobuda chete

UnoWinner chete

Chete

Ohh

Uno Winner Chete

Ohh

Uno Winner Chete

2nd Verse:

Zvoita kunge zvakambolocker

Zvoita kunge wakatotukwa

Zvoita kunge pane veJuju vakajunga Zvoita kunge zvakambolocker

Zvoita kunge wakatotukwa

Zvoita kunge pane veJuju vakajunga Asi Hona

VaIsirari MuEgypita

Adam naEve muGarden

90 Sarah Barren

Jesu kuraswa naJudas VaIsirari MuEgypita Adam naEve muGarden 90 Sarah Barren

Jesu kuraswa naJudas Ko Jesu uyo Hauzvinzwisise Asi Zvichanaka chete Zvinobuda chete UnoWinner chete Hauzvinzwisise Asi Zvichanaka chete Zvinobuda chete UnoWinner chete Chete

Ohhh

Ndino Winner Chete

Ohhh

Ndino Winner Chete Warwadziwa mwana wevhu Watambura mwana wevhu Washingirira Mwana wevhu Wamira negumbo one seJongwe Vakamirira kuti udone

Ucha Winner

Ku Winner

Ndiri Winner

A Winner

Ucha Winner

Ku Winner

Ndiri Winner

A Winner

Ucha Winner

Ku Winner

Ndiri Winner

A Winner

Ucha Winner

You say

Ndiri Winner

Hauzvinzwisise

Zvichanaka chete

Zvinobuda chete UnoWinner chete Hauzvinzwisise Asi Zvichanaka chete Zvinobuda chete UnoWinner chete Chete

Ku Winner A Winner Ku Winner A Winner